Com chuva, risco de acidentes nas estradas aumenta até 40%

Chuva na rodovia potencializa o risco de acidentes de trânsito (foto: Franklin de Freitas)

O escarcéu celeste que molhou as estradas do Paraná foi um dos responsáveis por fazer a festa de Natal de ao menos uma dezena de famílias paranaenses se converter em luto. É que ao longo do feriado prolongado, entre sexta-feira e segunda-feira, dez pessoas morreram em acidentes nas rodovias federais do Paraná, todas em situações de pista molhada. Duas crianças estão entre as vítimas.

De acordo com estimativa da Polícia Rodoviária Federal (PRF), dirigir com chuva pode aumentar em até 40% o risco de acidentes. Isso ocorre porque a água na estrada diminui o atrito entre os pneus e o asfalto, fazendo com que veículos acabem deslizando em alguns pontos onde a água fica acumulada – a chamada aquaplanagem. Nesses casos, não se deve frear bruscamente, e sim manter a calma até que o carro volte a ter contato com o solo.

A situação preocupa e o alerta se faz essencial uma vez que a previsão do Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar) é de chuva no Paraná até pelo menos o próximo sábado. A expectativa, inclusive, é que o movimento mais intenso seja registrado durante o feriado de Ano Novo, entre Curitiba e o Litoral, o que exige ainda mais cautela dos motoristas no trânsito.

Balanço

Nas rodovias estaduais do Paraná foram registrados 106 acidentes durante o feriado de Natal — de sexta a segunda —, que resultaram em seis mortes e 95 pessoas feridas. Já nos trechos federais, foram 185 acidentes, dez mortes e 166 feridos.