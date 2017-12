Lesões por mergulho em águas rasas dobraram no Paraná

(foto: Soldado Guilherme Batalha)

O Paraná registrou neste ano oito casos de internações derivadas de acidentes em águas rasas. O número, que é preliminar, é o dobro do registrado em 2016, e provocou um alerta da Secretaria de Estado da Saúde. Os acidentes em águas rasas são típicos do verão, e acontecem em rios, lagos, cachoeiras e até no mar, em locais onde a profundidade das águas não é suficientemente grande para mergulhos. O principal dano neste tipo de acidente são lesões na coluna.

Segundo pesquisa realizada pela Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, o risco de lesões por mergulhos em águas rasas no país é de 0,3 para cada 100 mil habitantes. Em 67% dos casos, estas lesões resultam no óbito do acidentado antes mesmo que ele possa chegar a um hospital.

“A maioria dos acidentes ocorre por falta de conhecimento do local ou por ignorar regras básicas, como consultar um guarda-vidas e prestar a atenção à sinalização do local”, diz a médica especialista em afogamentos, Lúcia Eneida Rodrigues, que atua no Hospital Regional do Litoral, em Paranaguá.