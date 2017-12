Rodoviária tem movimento intenso (foto: Franklin de Freitas)

O movimento na Rodoviária de Curitiba foi grande durante quase toda esta terça-feira (26), e deve aumentar até o final de semana. Quase 100 mil pessoas devem embarcar pela Rodoviária até o sábado (30), e o destino principal são as praias do Paraná e de Santa Catarina. Históricamente, 40% das viagens de ônibus que partem de Curitiba para o Réveillon vão para o Litoral paranaense, e outros 20% para as praias catarinenses.

Só na terça, eram esperados 16 mil embarques. Na sexta-feira (29) são 28 mil viajantes estimados — o dia de maior movimento — e no sábado outras 24 mil pessoas devem partir de Curitiba. Depois das praias, o interior do Paraná é o destino mais procurado (16%).