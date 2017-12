(foto: Assessoria/Serra Verde Express)

A partir de 2018, a circulação do trem turístico da Serra Verde Express sofrerá algumas alterações. Neste novo modelo, as saídas diárias passam a acontecer apenas nos meses correspondentes ao período de alta temporada (janeiro/ fevereiro/ 12 a 31 de julho/ dezembro). Nos outros meses do ano se alternam nos finais de semana e feriados. Segundo a Serra Verde, as alterações do calendário de circulação de 2018 decorrem da mudança realizada pela Agência Nacional de Transporte Terrestres no regime de permissão para a circulação do trem de turismo.