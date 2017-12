Especialista dá dicas do que vestir na festa de Ano Novo

O que vestir nas festas de final de ano? Muita gente fica em dúvida entre quais roupas, calçados e acessórios são mais adequados para usar nas comemorações de Natal e Ano Novo. Para não errar, a coordenadora do curso de moda da Unicesumar, Sandra Franchini listou algumas dicas que vão do clássico às tendências da estação. A seleção foi feita com base em três momentos diferentes: praia, clube com amigos e em casa com a família. Além de escolher as cores para passar a virada, Sandra ressalta que o importante é optar por peças confortáveis, independente do tipo de festa que se irá. Escolhida a roupa e os sapatos, a mesma atenção deve ser dada aos acessórios. É importante escolher bolsas adequadas, que serão muito úteis para carregar as chaves, celulares, carteiras e o batom, pra retocar quando precisar.

Para a praia

A sugestão para as mulheres é abusar de vestidos rendados, cores claras, saias e vestidos longos. Adereços na cabeça (flores, presilhas), estampas floridas e cores tropicais como amarelo, laranja e o branco para o Reveillon são boas opções. Os quimonos estão em alta, complementando a produção com um toque confortável e, ao mesmo tempo, sofisticado. Na areia, as opções são mais livres, vale até improvisar com uma saída de praia, por exemplo.

Uma dica importante é apostar nos acessórios que destacam o bronzeado. Não se esqueça de optar por calçados confortáveis, como rasteirinhas e sandálias de tiras. Lembrando que vai ficar mais fácil de tirar, caso queira pular “as 7 ondinhas”.

Para os homens, a produção pode ser bem mais descontraída, com camisas de tecido leve e batas, ambas em cores claras. No pé, chinelo, mocassim ou sapatênis sem meias. E para destacar o look, fica interessante usar colares e pulseiras feitas de semente ou de couro.

No clube com os amigos

Vale apostar na formalidade, podendo optar desde um vestido longo mais solto até os curtos, tecidos mais leves, como crepe e seda. O destaque vai para as cores vermelho e dourado e também para acessórios mais finos. Aqui vale abusar do salto alto e usar aquela make marcante.

Os homens podem optar por ternos e calças mais sociais, ou até pela sarja. Tons de azul escuro estão em alta. Nude e caqui são opções clássicas e sempre bem-vindas. Para esses locais, é importante escolher sapatos adequados, considerando que a festa pode ser no salão ou próximo à piscina.

Festa tradicional em casa

Mesmo que a festa não seja na sua casa, ambientes residenciais são uma abertura para usar roupas confortáveis, porém elegantes. Escolha o que te cai bem, que valoriza o corpo, mas te permite abaixar para abrir os presentes com as crianças ou até ajudar nos afazeres domésticos. Sem erro, pode apostar no básico, mas com detalhes que chamem a atenção, já que é uma ocasião em que são feitas muitas fotografias, que vão ficar de recordação para a família.

Homens podem optar por vestir desde o jeans tradicional e camiseta polo, até uma produção mais elaborada, com calça social e camisa (só não vale gravata).

