Seguro obrigatório Dpvat fica 35% mais barato no ano que vem

(foto: Divulgação/Detran-PR)

O valor do Seguro Obrigatório pago anualmente pelos proprietários de veículos automotores ficará mais baixo a partir de 2018. O Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) aprovou na semana passada mudanças no Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores em Vias Terrestres (Dpvat) e em outras modalidades de seguros.

Com exceção da categoria de motos, haverá uma redução de 35% nos valores do Dpvat para todos os outros tipos de veículos. A partir de janeiro, o valor médio do seguro obrigatório pago na categoria 1 — de veículos de passeio —, cairá de R$ 63,69 para pouco mais de R$ 41.

Foi a segunda redução em dois anos seguidos. O Dpvat de 2017 também foi reduzido, passando de R$ 101,10 para R$ 63,69, uma queda de 37%. O pagamento do Dpvat deve ser feito junto com o vencimento do IPVA, que no caso do paraná começa no dia 10 de janeiro, com calendário conforme a placa do veículo.

Em seu site, a Seguradora Líder, responsável pela administração do Dpvat, informou que a arrecadação em 2018 será reduzida em aproximadamente 20%, podendo atingir R$ 4,76 bilhões no próximo ano. Mas o real impacto da redução só será possível assim que a CNSP definir as dotações orçamentárias para 2018.