Depois do Natal ‘gordo’, é a vez das liquidações

Comércio comemora vendas (foto: Franklin de Freitas)

As vendas do Natal de 2017 no País tiveram o melhor desempenho desde 2010, revertendo três anos consecutivos de retração. O Indicador Serasa Experian de Atividade do Comércio - Natal 2017 mostra crescimento de 5,6% na semana entre 18 e 24 deste mês em relação a igual período de 2016. Também foi o melhor resultado dos últimos sete anos. Com os bons resultados, o comércio já se prepara para as tradicionais promoções de fim e início de ano.

“O acesso ao crédito mais difícil e os juros elevados ainda limitam o poder de compras dos brasileiros, mas, com a economia dando sinais de retomada, os consumidores foram às compras de forma menos tímida que nos últimos anos e também nas outras datas comemorativas de 2017”, disse o presidente do SPC Brasil, Roque Pellizzaro. Segundo Pellizzaro, porém, embora o crescimento deste ano pareça forte, ainda está longe dos resultados dos anos anteriores à crise econômica.

Segundo levantamento da entidade, o gasto médio do brasileiro com o total de presentes de Natal girou em torno de R$ 461,91. A estimativa é de que a data movimentasse cerca de R$ 51 bilhões na economia.

Liquidação

Algumas lojas anunciaram que começariam hoje as tradicionais liquidações de Natal. O Shopping Total Curitiba dá a largada ao “Liquida Natal”. Até o dia 30 de dezembro, as 200 lojas do shopping oferecem desconto de até 70% sobre o preço da etiqueta. O Liquida Natal é a maior liquidação do mall e a expectativa de público para estes três dias é de 250 mil pessoas.

Nas lojas do Pollo Shop a liquidação começou ontem e vai até o dia 31, também com descontos que podem chegar a 70%. As lojas Havan também fazem a queima de fim de ano, e assim como as outras, anunciou descontos de até 70% até o dia 31.