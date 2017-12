Abono salarial de 2015 deve ser sacado até quinta-feira

Trabalhadores com direito ao abono salarial ano-base 2015 têm até amanhã para sacar o benefício. O prazo não será prorrogado, informou o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Ainda de acordo com o MTE, até o fim de novembro, 1,4 milhão de brasileiros com direito ao benefício ainda não tinham sacado o dinheiro. Os pagamentos variam de R$ 79 a R$ 937. Quem trabalhou na iniciativa privada em 2015 pode retirar o dinheiro em qualquer agência da Caixa Econômica Federal ou em uma casa lotérica. Cada trabalhador recebe valor proporcional à quantidade de meses trabalhados formalmente naquele ano. Os servidores públicos devem procurar o Banco do Brasil.