Novo ano, novas metas em 2018

O Novo Ano está chegando e com ele sonhos e projetos para colocar em prática. Aproveite este início de 2018 para criar metas, entre elas, a de inserir em sua vida atitudes mais sustentáveis.

Uma boa dica para começar o ano é fazer uma limpeza em sua casa e doar o que realmente não for possível utilizar mais. Reorganize-se.

Faça a diferença, reduzindo o seu consumo de água e de luz em 2018. Tente optar por produtos orgânicos, pois eles são mais saborosos e saudáveis.

Use menos papel e sacolas plásticas. Seja voluntário, pois existem milhares de pessoas cujo melhor presente de ano novo seria um pouquinho da sua atenção e carinho.

Prospere de forma sustentável! Melhor que desejar um próspero ano novo é desejar um Sustentável Ano Novo! Que você consiga realizar seus sonhos sem se esquecer dos impactos que eles podem causar no meio ambiente. Escolha com consciência cada produto que você compra ou atividade que você realiza e tenha um excelente ano.

Crédito: divulgação

Clipe em defesa da Escarpa Devoniana viraliza

O clipe da música “Pare. Preste Atenção!”, criada por um grupo de 40 “artivistas” para chamar atenção para a ameaça de redução de 70% da Área de Proteção Ambiental (APA) da Escarpa Devoniana, a maior unidade de conservação do Sul do País, viralizou e, em apenas duas semanas, alcançou mais de um milhão de pessoas, só no Facebook. O clipe, que conta com a participação do ator global Luis Melo, de integrantes da Banda Mais Bonita da Cidade, do humorista Diogo Portugal e do cantor Léo Fressato. O Observatório de Justiça e Conservação (OJC) viabilizou a criação do clipe da música e apoiou o esforço dos artistas no desenvolvimento da canção. Acesse e compartilhe https://www.facebook.com/justicaeco/videos/1696384293715151/

FIQUE ATENTO A BALNEABILIDADE

O Instituto Ambiental do Paraná (IAP) começou a divulgar, no dia 22 de dezembro, a qualidade das águas no Litoral, na Costas Oeste e Costa Norte do Estado.

O monitoramento do IAP durante toda a temporada possibilita verificar a contaminação por esgoto sanitário clandestino e avalia a possibilidade de uso da água para atividades de lazer de contato primário, ou seja, de contato direto e prolongado, como natação, mergulho, esqui aquático.