Gleisi Hoffmann ataca Sérgio Moro em vídeo: ‘juiz ou astro?’

Gleisi: Moro “está na função errada” (foto: Waldemir Barreto/Agência Senado)

A presidente nacional do PT e senadora paranaense Gleisi Hoffmann divulgou vídeo no facebook criticando a atuação do juiz federal Sérgio Moro, responsável pelo julgamento de processos da operação Lava Jato. O vídeo mostra aparições públicas de Moro durante o lançamento do filme “A lei é para todos”, inspirado na Lava Jato, e recebendo homenagens no exterior.

“É um juiz ou um astro?! Faltam a Sérgio Moro os predicados básicos pra um julgador: discrição, distanciamento, serenidade e seriedade. Está na função errada! Assista ao vídeo e tire suas conclusões”, comentou Gleisi na publicação.

Na semana passada, a senadora entregou ao Supremo Tribunal Federal, as alegações finais de sua defesa em reação em que é acusada pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, em processo junto do ex-ministro Paulo Bernardo (PT), seu marido, também réu na ação. A petista nega que tenha cometido os delitos e pede absolvição alegando inexistência de elementos ou provas conclusivas contra ela.

A acusação contra Gleisi Hoffman é baseada nas delações premiadas do ex-diretor de Abastecimento da Petrobras Paulo Roberto Costa e do doleiro Alberto Youssef, feitas no âmbito da Operação Lava Jato. Segundo eles, em 2010, R$ 1 milhão do esquema de propinas da Petrobras foi destinado à campanha eleitoral da petista ao Senado. O ex-deputado Pedro Corrêa (ex-PP) também corrobora, em delação, com os depoimentos do doleiro e do ex-diretor.

Em texto divulgado pelo PT, Gleisi alega que ao menos sete versões “desencontradas” sobre os mesmos fatos são o que embasam as denúncias da Procuradoria-Geral da República contra ela e seu marido. Segundo a senadora, o “claro absurdo jurídico, utilizado como ferramenta de perseguição política, é o resultado de uma denúncia baseada nas delações premiadas falsas de três réus” que negociaram com agentes do Ministério Público Federal em busca de benefícios penais e financeiros, “sem apresentar nenhuma prova do que diziam”.

De acordo com a defesa, as alegações finais apresentadas ao Supremo expõem a “farsa jurídica das denúncias e o exercício de ficção das narrativas criadas pelas delações, que, sem apresentar provas, conseguiram criar nada menos do que sete versões distintas para crimes que não foram cometidos”.

As denúncias, de acordo com o partido, não oferecem provas para acusar o ex-ministro de ter pedido dinheiro para a campanha da senadora. “Tudo o que oferece de embasamento são delações que, cada uma a seu turno, oferecem versões diferentes de quem teria feito o quê”, afirma o PT.

Agenda - A única prova, de acordo com a senadora, seria uma agenda mantida por Paulo Roberto Costa, que já teria sido “descartada como prova pela 2ª Turma do Supremo em outro caso da Lava Jato pois”, segundo o ministro Dias Toffoli, “a agenda é uma anotação unilateral que não tem o condão de corroborar o depoimento do colaborador”.

Segundo o PT, o conflito entre os depoimentos deixa claro que “nenhum dos delatores ouvidos de fato teve contato com os acusados, alega a defesa do ex-ministro. Em seu depoimento à Justiça, transcrito nas alegações finais, a senadora se declarou indignada “com as falsas denúncias e com o julgamento midiático a que foi submetida por causa de uma denúncia sem fundamento e sem provas”.

“A gente fica indignado porque a gente tem que ficar respondendo a uma coisa que é mentirosa. Me desculpa, é mentirosa”, afirmou. “O que eu fiz pro Paulo Roberto Costa? O que eu fiz pros fornecedores da Petrobrás? Onde eu dei vantagem? Mesmo depois, como ministra chefe da Casa Civil. Onde eu dei vantagem? Nenhuma, nem como senadora. Peguem todas as minhas votações que eu tive no Senado, meus projetos de lei, meus posicionamentos e vocês vão ver que não tem uma votação ali que possa ter beneficiado. Muito pelo contrário. Então eu só tenho que ficar extremamente indignada”, afirma ela.