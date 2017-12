Assembleia economiza R$ 251 milhões

A Mesa Executiva da Assembleia Legislativa anunciou que vai, mais uma vez, devolver ao governo do Estado parte do orçamento programado para 2017. A economia gerada a partir da contenção de gastos e rigoroso controle na aplicação de recursos somam R$ 251 milhões que representa 40,7% do total a que tinha direito, diz a direção da Casa.

Parte desse montante, R$ 100 milhões, nem chegou a ser depositado pelo Estado. Isso porque, no ano passado, a Mesa Executiva renunciou ao repasse, uma atitude que, segundo a cúpula do Legislativo, será mantida em 2018. Mesmo devolvendo parte do orçamento, a Assembleia diz ter conseguido concluir as obras de adaptações exigidas pelo corpo de bombeiros, como por exemplo, a implantação das saídas de emergências no prédio da administração.

Ainda em 2017 a Assembleia pagou aos servidores os saldos de compensações gerados a partir da implantação da Unidade Real de Valor (URV) criada em 1994 e que antecedeu a moeda Real.

Extra - Apesar de não ter sido contabilizado dentro da devolução do orçamento, a Assembleia repassou mais R$ 12,4 milhões para os cofres do Executivo. Esse valor é correspondente ao Fundo Especial de Modernização da Assembleia Legislativa do Paraná (Femalep) que foi extinto recentemente. Caberá ao governo decidir a aplicações de mais essa quota, disponibilizada pela Assembleia.