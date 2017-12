Liverpool goleia Swansea com gols de Coutinho e Firmino

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Liverpool atropelou o Swansea nesta terça-feira (26) por 5 a 0, em jogo da 20ª rodada do Inglês. Os brasileiros Roberto Firmino e Philippe Coutinho lideraram a vitória: o primeiro marcou duas vezes e chegou a nove gols no campeonato, enquanto Coutinho fez um gol e deu uma assistência. Alexander-Arnold e Oxlade-Chamberlain completaram o placar, que manteve o time na quarta colocação do torneio. O Swansea é o lanterna. Outra goleada desta terça foi a do Tottenham, que venceu o Southampton em casa por 5 a 2. Harry Kane marcou três vezes. O inglês superou Messi e se se tornou o maior goleador do ano, com 56 gols nos últimos 12 meses —o argentino tem 54.