Um dos pontos mais badalados do Litoral do Paraná, o Café Curaçao (Rua Brejatuba,500), em Guaratuba, reabre suas portas hoje, com o melhor do entretenimento, tornando-se uma das casas como referência no litoral sul do país. Com realização da Prime, a programação da temporada 2018 promete movimentar e esquentar ainda mais as areias do litoral paranaense com a maratona de shows, composta por mais de 10 atrações que vão passar pela casa até o Carnaval. Um dos maiores fenômenos da música brasileira da atualidade, a dupla Maiara e Maraísa, que desembarca pela primeira vez no litoral paranaense comanda a noite de estreia com um show na Arena Curaçao. Na sequência será a vez do ícone da e-music Alok (sexta-feira, 29) e da estrela do pop brasileiro Anitta (sábado, 30), que vai fazer a festa no Pré-Réveillon.

Também já estão confirmados a badalada festa Baile da Praia, com MC Livinho e convidados (4 de janeiro), O Rappa (6 de janeiro), Jota Quest (12 de janeiro), Simone e Simaria (13 de janeiro), o duo Jetlag (19 de janeiro), a tradicional feijoada Feijão da Fundação, que chega à sua 16ª edição (21 de janeiro) e o expoente da música eletrônica Vintage Culture (26 de janeiro).

Foto: divulgação

Maiara e Maraísa: responsáveis pelo “feminejo”

Irmãs gêmeas cantoras

A dupla Maiara e Maraísa abrem hoje, a partir das 23 horas, a programação do Verão 2018 do Café Curaçao. As irmãs gêmeas são consideradas um verdadeiro fenômeno da música brasileira. No repertório, sucessos consagrados como ‘Sorte Que Cê Beija Bem’, ‘10%’, ‘Medo Bobo’, ‘Mexidinho’ e a nova ‘Bengala e Crochê’, entre outros tantos sucessos que integram os álbuns ‘Ao Vivo em Campo Grande’ e ‘Ao Vivo em Goiânia’.

As irmãs matogrossenses são uma das principais responsáveis pelo “feminejo”, expressão que identifica o sucesso das mulheres interpretando músicas sertanejas, e tem números que impressionam, entre eles mais de 5 milhões de seguidores nas redes sociais; 3,8 milhões de inscritos em seu canal no YouTube; primeiro lugar de 2017 entre as cantoras nacionais mais ouvidas no Spotify, serviço de streaming de música e podcast mais acessado do mundo; e tantos outros recordes jamais imaginados pelas irmãs nascidas em São José dos Quatro Marcos, cidade do interior do Mato Grosso.

SERVIÇO

MAIARA E MARAÍSA

Onde: Café Curaçao (Av. Brejatuba, 500, Guaratuba)

Quando: Hoje. Abertura dos portões: 21h30 / Início do show: a partir das 23h

Quanto: De R$ 50 (meia-entrada) a R$ 195,50 (inteira), de acordo com o setor.

Foto: Fernando Mazza

Dj Alok: primeiro entre os brasileiros no exterior

Alok, expoente da EDM

Shows para dezenas de milhares de pessoas, viagens constantes, assédio da imprensa e dos fãs. Esta é a rotina atual do DJ brasileiro Alok, expoente da EDM (electronic dance music) nacional, que vem conquistando o mundo. Na sexta-feira (29), ele desembarca no litoral paranaense para um grande show em Guaratuba.

Recentemente, o DJ brasileiro foi eleito o 19° melhor do mundo pela DJ MAG, revista inglesa dedicada à música eletrônica. O DJ é famoso por parcerias com Ariana Grande e Selena Gomez. O ranking conta com 100 nomes que dominam as pick ups mundiais, e Alok está na frente de artistas como, Zedd, que ocupa a 29ª posição. O brasileiro desbancou Diplo, do grupo Major Lazer, e o sueco Avicci, que aparecem em 25° e 28° lugares respectivamente. Esta é segunda conquista recente do brasileiro, que aparece nas paradas mundiais com “Hear me Now” e “Fuego”. O DJ ficou em primeiro lugar entre os 30 brasileiros mais ouvidos no exterior em uma lista divulgada pela Billboard, à frente de artistas como Roberto Carlos e Anitta.

SERVIÇO

ALOK

Onde: Café Curaçao (Av. Brejatuba, 500, Guaratuba)

Quando: 29 de dezembro de 2017 (Sexta). Abertura dos portões: 21h30 / Início do show: a partir das 23h

Quanto: De R$ 60 (meia-entrada) a R$ 218,50 (inteira), de acordo com o setor.

Foto: divulgação

Anitta: hits e coreografias ousadas

Anitta está muito poderosa

Um dos grandes destaques da cena pop atual, Anitta chega a Guaratuba no dia 30 de dezembro, um sábado, com a Bang Tour cheia de coreografias ousadas e seus grandes sucessos. A cantora promete uma grande festa no Café Curaçao ao som dos seus hits emblemáticos que fazem a cabeça dos fãs, a partir das 23 horas.

De ’Show das Poderosas’, que deu projeção nacional, a ‘Paradinha’, seu primeiro passo em carreira solo no mercado latino-americano, Anitta tem uma coleção de hits e bons momentos que a tornam uma verdadeira estrela da música pop no Brasil. A cantora lançou recentemente seu mais novo clipe gravado na Amazônia ao lado do DJ Alesso.

Por conta de seus recentes lançamentos, a revista norte-americana ‘Billboard’ colocou a cantora na lista dos 50 artistas mais influentes nas redes sociais, ocupando a 15ª posição. Tamanho reconhecimento muito se dá pela qualidade dos shows da cantora, que promete uma grande apresentação em Guaratuba.

SERVIÇO

ANITTA

Onde: Café Curaçao (Av. Brejatuba, 500, Guaratuba)

Quando: 30 de dezembro de 2017 (Sábado). Abertura dos portões: 21h30 / Início do show: a partir das 23h

Quanto: De R$ 50 (meia-entrada) a R$ 195,50 (inteira), de acordo com o setor.