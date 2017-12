Papuda pode atender Maluf, diz laudo médico

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Um laudo assinado por dois médicos legistas encaminhado à Vara de Execuções Penais do Distrito Federal nesta terça-feira (26) indica que não há empecilho para que o deputado Paulo Maluf (PP-SP), 86, cumpra pena na Papuda, onde está desde sexta (22), contanto que tenha acompanhamento. O laudo afirma que Maluf sofre de doença grave e permanente, mas não exige cuidados contínuos que não possam ser prestados no estabelecimento penal. Para o advogado Antonio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, a perícia mostra que Maluf precisa, sim, de cuidados especiais. "A defesa segue convicta de que a negativa da prisão domiciliar impõe graves prejuízos à saúde do parlamentar, além de significar sofrimento desnecessário e desproporcional a um cidadão de 86 anos de idade, em claro ataque à dignidade da pessoa humana", disse, em nota. Maluf foi condenado em maio pelo STF (Supremo Tribunal Federal) a 7 anos, 9 meses e 10 dias por lavagem de dinheiro. O juiz Bruno Macacari, responsável pela condenação, deverá decidir sobre pedido da defesa para cumprimento da pena em regime domiciliar. O magistrado negou o pedido para que um médico contratado pela defesa examine o deputado e verifique as instalações da unidade onde ele está preso.