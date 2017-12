Hard Rock vai abrir três hotéis no Brasil. Um é no Paraná

NATÁLIA PORTINARI SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O grupo hoteleiro Hard Rock —dono dos cafés que atraem turistas pelo mundo— anunciou, nesta terça-feira (26), que planeja abrir três hotéis da rede até 2021 no país. A Venture Capital Investimentos (VCI), companhia aberta brasileira que detém participações na incorporadora Fisa e na construtora Ekos Engenharia, diz que irá investir R$ 300 milhões nos projetos através de um fundo de investimentos próprio. Destes, R$ 100 milhões foram captados via emissão de debêntures (títulos de dívida). A VCI adquiriu o direito de usar a marca no mercado brasileiro.

Os estabelecimentos estão em construção em Fortaleza, no Ceará, e na Ilha do Sol, no Paraná. No terceiro local, em Caldas Novas, em Goiás, a empresa vai dar início às obras em breve. A ideia é apostar em locais pouco conhecidos —no Ceará, o resort será na praia de Lagoinha. Há alguns anos, o VCI anunciou investimentos na construção de hotéis nos arredores dos aeroportos de Viracopos e Brasília, negócios que não viraram. "Assinamos o projeto, fizemos a captação mas não conseguimos alocar o recurso devido a problemas nas concessões." O único empreendimento entregue pela VCI, que existe desde 2012, é o Tryp by Wyndham, perto do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.

GESTÃO DE IMAGEM

Quando estiverem prontos, a operação dos hotéis fica por conta do grupo Hard Rock. "Eles não terceirizam a gestão e são muito preocupados com a reputação da marca", diz Samuel Sicchierolli, sócio e presidente da VCI. A marca Hard Rock começou como uma rede de restaurantes em Londres, em 1971. Hoje, está presente em 177 países e atua no ramo hoteleiro desde 1995. No Brasil, o grupo chegou em 2015, com um café em Curitiba. A parceria entre a rede e os investidores brasileiros está sendo negociada há quatro anos. Segundo Sicchirerolli, o VCI apresentou alguns projetos que não foram aprovados devido ao rigor do Hard Rock com a imagem da rede. "A maioria das redes aqui franquiam a marca com muita facilidade, tem hotéis que mudam de nome em seis meses. Com eles é diferente", diz. O contrato da VCI com a Hard Rock prevê uma parceria de 28 anos, renovável por um igual período.