Tomate ajuda a preservar pulmão de quem já fumou

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma das formas mais assertivas de saber se alguém está perto de morrer é a pela respiração. Quanto pior a função pulmonar, mais próxima, em média, está a pessoa de seus últimos dias. Quem fuma, em geral, corre risco de acelerar esse processo. A novidade, que está em um estudo recente publicado na revista "European Respiratory Journal", é que é possível, apenas com boa dieta, desacelerar essa perda progressiva de função, que costuma acontecer a partir dos 30 anos. No caso, "boa dieta" seria aquela que inclui três porções de frutas frescas e/ou dois tomates ao dia. O estudo, feito com 680 pacientes europeus ao longo de dez anos, avaliou o desempenho deles em um teste de espirometria, que afere tanto o volume de que uma pessoa consegue inspirar e expirar, quanto a velocidade com que esses movimentos são executados. O consumo de frutas foi investigado a partir das respostas a questionários de frequência alimentar A conclusão do estudo é que todos podem tirar vantagem de uma dieta rica em frutas como banana, maçã e, especialmente, tomate. Mas o efeito pulmonar é particularmente evidente em ex-fumantes, apontam os pesquisadores. "É possível que o dano causado pelo fumo seja atenuado ou reparado graças ao consumo regular de frutas", disse a pesquisadora Vanessa Garcia Larsen, da Universidade Johns Hopkins, participante do estudo. "A dieta pode se tornar uma maneira de combater problemas de saúde em alta, como a DPOC [doença pulmonar obstrutiva crônica]."