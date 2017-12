Morre o chef Gualtiero Marchesi, fundador da 'nova cozinha italiana'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O celebrado chef Gualtiero Marchesi, considerado o fundador da "nova cozinha italiana", que preserva sabores dos ingredientes, é mais leve e inventiva em sua apresentação, morreu nesta terça-feira (26), aos 87 anos, em Milão, sua cidade natal. Gualtiero Marchesi administrava o restaurante "Il Marchesino", ao lado do Teatro alla Scala, centro de Milão. Filho de donos de restaurante, estudou na Suíça e na França antes de abrir, em 1977, um restaurante na cidade ao norte do país —um ano depois, já recebeu sua primeira estrela "Michelin". Em 1985, a casa se tornou a primeira italiana a obter três estrelas da publicação. Em seguida, abriu vários restaurantes e cafés na Itália, França, Japão em em navios de cruzeiro. Também organizava cursos de cozinha. Em 2008, criticou publicamente o sistema de pontuação do guia e renunciou às duas estrelas que tinha na ocasião, afirmando que queria apenas um comentário sobre seu trabalho, e não pontos. Marchesi fundou, em 2006, a Scuola Internazionale di Cucina Italiana (Alma), com sede em Parma. Esteve à frente da instituição até outubro deste ano.