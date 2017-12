Bitcoin se recupera de tombo e tem valorização de 10%

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A moeda digital bitcoin ampliou sua recuperação em um pregão mais fraco em razão do fim de ano e subiu 10% nesta terça-feira (26). Maior e mais conhecida criptomoeda do mundo, o bitcoin chegou a cair quase 30% no pior momento da sexta-feira (22), para US$ 11.159,93, e teve a semana mais negativa desde 2013. No pós-Natal, a moeda foi cotada a US$ 15.285, em alta de 9,87%, na Bolsa Bitstamp, em Luxemburgo. A moeda digital chegou a se valorizar em torno de 19 vezes desde o início do ano, de menos de US$ 1.000 para US$ 19.666 em 17 de dezembro na Bitstamp. Bancos centrais de todo o mundo têm alertado para o risco de investir em criptomoedas.