(foto: Franklin de Freitas)

ABRIL

1º Médica acusada de homicídios em UTI é absolvida e ganha indenização milionária

A médica Virgínia Soares de Souza acabou inocentada em processo criminal e também pelo CRM.

2º Casal prestes a se mudar sofre ataque homofóbico no Água Verde

Casados há sete anos, casal recebeu manifestações de apoio e até um convite para tratamento psicológico ao agressor.



3º Curitiba registra tentativas de suicídio e alerta para 'jogo' da Baleia Azul

A rede municipal de saúde registrou cinco tentativas de suicídio entre adolescentes de 13 a 17 anos.

4º Primeira onda de frio vem aí e vai castigar Curitiba e o Paraná

Curitiba deve registrar no próximo final de semana a primeira onda de frio mais intenso no ano.

5º Cantor e compositor Belchior morre no Rio Grande do Sul

A música está de luto. É que faleceu na noite do dia 29, no RS, o cantor e compositor Belchior.

6º Advogado é preso ao cometer abuso sexual dentro de ônibus em Curitiba

Um advogado de 36 anos foi preso em flagrante na manhã do dia 17 no Terminal Capão Raso, em Curitiba.

7º Entrevista de Paolla Oliveira gera polêmica

Paolla Oliveira polemizou em entrevista à colunista Monica Bergamo, ao falar sobre a policial Jeiza, sua personagem na novela “A Força do Querer”.

8º Mulher é agredida em bar de Curitiba: “Vem com roupa de piranha, tá pedindo”

Uma jovem acabou sendo agredida por um homem ao se recusar a beijá-lo”.

9º Homem é preso após estuprar e engravidar filha de 16 anos

Os abusos vieram à tona quando a adolescente passou mal e acabou por descobrir a gravidez. .

10º Emilly é a campeã do ‘Big Brother Brasil 2017

A estudante gaúcha Emily, de 21 anos, é a vencedora do BBB 17. Ela levou o prêmio de R$ 1,5 milhão.

MAIO

1º Thammy aparece só de cueca em peça com a namorada

Em cena, o filho de Gretchen aparece só de cueca e faz cenas sensuais com a atriz Andressa Ferreira.

2º Homem tenta capturar tubarão com as mãos e se dá mal

O australiano Josh "Ferrett" Neille acabou se dando mal ao tentar "pescar na unha" um tubarão de 9 pés.

3º Lula alfineta e faz alerta a Moro no fim do depoimento

Ao final de seu depoimento no dia 10, em Curitiba, o ex-presidente Lula criticou as decisões de Sergio Moro.

4º Acidente com ônibus escolar mata pelo menos 32 crianças

Um acidente rodoviário registrado no norte da Tanzânia na manhã do dia 6 acabou deixando quase 40 mortos, em sua maioria crianças.

5º Justiça condena atriz a pagar R$ 30 mil a Gilmar Mendes, do STF

A atriz Monica Iozzi foi condenada a pagar R$ 30 mil ao ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal

6º Lanchonete oferece comida grátis para ator e ele aparece para comer

A Big Star Sandwich, uma lanchonete de Vancouver, no Canadá, resolveu fazer uma brincadeira para atrair a clientela.

7º Acidente entre carretas e carros deixa pelo menos seis mortos na BR-277

Quatro carros e três carretas se envolveram num grave acidente no quilômetro 124 da BR-277, em Balsa Nova.

8º Luciano Huck apaga fotos com Aécio Neves e bloqueia comentários

O apresentador Luciano Huck apagou de sua conta no Instagram as fotos em que aparecia ao lado do senador Aécio Neves.

9º Integrante do Swing e Simpatia morre no Rio

O músico José Nicolau foi assassinado no Rio de Janeiro na noite do dia 26, no Rio de Janeiro.

1Oº Polícia investiga morte de gestante e bebê em maternidade de Curitiba

A Decrisa investiga a morte de gestante de, 37 anos e seu bebê durante o parto.

JUNHO

1º Câmera flagra causa de super acidente

A câmera do rastreador de um caminhão captou a imagem do acidente em São Paulo.

2º Veja o vídeo e as imagens do confronto entre torcedores

Uma briga entre torcedores de Coritiba e Corinthians quase acabou em tragédia no dia 18.

3º Vizinhos da Arena da Baixada pedirão suspensão de alvará do estádio

Moradores do bairro Água Verde, em Curitiba, pedirão a suspensão do alará de funcionamento da Arena.

4º Green Day fará show em Curitiba no dia 5 de novembro

A banda americana Green Day confirmou que irá se apresentar na Pedreira Paulo Leminski, em Curitiba.

5º “O vídeo é assustador”, diz técnico do Atlético

O técnico Eduardo Baptista classificou como “assustador” as imagens que mostram o lateral Renato, do Fluminense, acertando um chute no rosto do zagueiro Wanderson.

6º Projeto será enviado ao Congresso para pedir R$ 102 mi para passaportes

O Ministério do Planejamento irá encaminhar um projeto de lei pedindo R$ 102,4 milhões.

7º Soninha assume namoro com ex-morador de rua e diz que "foi difícil"

Soninha Francine (PPS) assumiu que namora desde 2014 com Paulo Sergio Rodrigues Martins..

8º Polícia prende dono de churrascaria de Curitiba com carga roubada de frango

Três homens, entre eles o proprietário da churrascaria, foram presos em flagrante.

9º BPTran recolhe Dodge Charger do Toretto curitibano

O carro foi autuado na Avenida Água Verde, 1714, por conta de algumas infrações de trânsito, e acabou recolhido.

10º Ex-jogador do Paraná Clube morre em acidente em Curitiba

O jogador Jonas Pessali, de 26 anos, morreu por volta das 3h20 da madrugada do dia 12 em um acidente.

