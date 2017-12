Lotomania acumula e pode pagar R$ 1 milhão no próximo sorteio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O concurso 1.826 da Lotomania, realizado nesta terça-feira (26), em Medianeira (PR), acumulou. A Caixa Econômica Federal prevê um prêmio de R$ 1 milhão para o próximo sorteio. Os números sorteados foram: 8, 26, 30, 31, 42, 43, 46, 48, 49, 55, 66, 71, 74, 75, 77, 84, 85, 86, 95 e 97. Confira o rateio: 20 acertos - Não houve acertador 19 acertos - 6 apostas ganhadoras, R$ 28.646,43 18 acertos - 110 apostas ganhadoras, R$ 1.395,11 17 acertos - 955 apostas ganhadoras, R$ 112,48 16 acertos – 6.089 apostas ganhadoras, R$ 17,64 15 acertos - 28733 apostas ganhadoras, R$ 3,73 0 acertos - Não houve acertador QUINA O concurso 4.565 da Quina também acumulou. O próximo prêmio deverá ser de R$ 2 milhões. Os números sorteados foram: 23, 42, 64, 72, 79. Confira o rateio: Quina - 5 números acertados - Não houve acertador Quadra - 4 números acertados - 60 apostas ganhadoras, R$ 6.191,98 Terno - 3 números acertados – 4.870 apostas ganhadoras, R$ 114,71 Duque - 2 números acertados – 107.713 apostas ganhadoras, R$ 2,85 TIMEMANIA O concurso 1.124 da Timemania também acumulou. As dezenas sorteadas foram: 01, 09, 14, 34, 41, 45, 72. O time do coração foi o Americano-RJ. O prêmio para o próximo concurso deve ser de R$ 2,7 milhões. Veja o rateio: 7 números acertados - Não houve acertador 6 números acertados - 2 apostas ganhadoras, R$ 42.003,70 5 números acertados - 113 apostas ganhadoras, R$ 1.062,04 4 números acertados – 2.830 apostas ganhadoras, R$ 6,00 3 números acertados – 26.786 apostas ganhadoras, R$ 2,00 Time do Coração: AMERICANO/RJ – 5.494 apostas ganhadoras, R$ 5,00 DUPLA-SENA O concurso 1.735 da Dupla Sena também acumulou. A estimativa de prêmio para o próximo sorteio é de R$ 1,5 milhão. Confira os números sorteados e o rateio de cada um dos dois sorteios: 1º sorteio – 14, 15, 21, 26, 36, 42 Sena - 6 números acertados - Não houve acertador Quina - 5 números acertados - 11 apostas ganhadoras, R$ 4.259,96 Quadra - 4 números acertados - 554 apostas ganhadoras, R$ 96,66 Terno - 3 números acertados – 12.268 apostas ganhadoras, R$ 2,18 2º sorteio - 08, 09, 28, 30, 32, 44 Sena - 6 números acertados - Não houve acertador Quina - 5 números acertados - 6 apostas ganhadoras, R$ 7.028,94 Quadra - 4 números acertados - 572 apostas ganhadoras, R$ 93,62 Terno - 3 números acertados – 11.736 apostas ganhadoras, R$ 2,28