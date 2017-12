Loco Abreu fecha com time chileno e será rival do Botafogo na Sul-Americana

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ídolo do Botafogo, Loco Abreu será rival da equipe carioca na Copa Sul-Americana. Nesta terça-feira (26), o atacante uruguaio assinou com o Audax Italiano, do Chile, sua 26ª equipe na carreira. O anúncio foi feito pelo próprio jogador em suas redes sociais. "Informo que o Audax Italiano será meu próximo clube para a temporada 2018, que teremos pela frente a Liga, a Copa do Chile e a Copa Sul-Americana, que será minha 17ª participação com equipes em nível Conmebol. Em 9 de janeiro começará a pré-temporada, com muita ilusão e sonhos." Em nota em seu site oficial, o Audax Italiano afirmou que Loco Abreu entrará no Livro dos Recordes como o jogador com mais clubes defendidos na história do futebol. Botafogo e Audax Italiano se enfrentarão pela primeira rodada da Copa Sul-Americana. O primeiro duelo acontecerá no dia 12 de abril, no Chile. A volta, no Rio de Janeiro, está marcada para 9 de maio.