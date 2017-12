Novo presidente santista quer reatar laço com astro do PSG

ALEX SABINO E DIEGO GARCIA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Campeão da Libertadores 2011 pelo clube da Vila Belmiro, Neymar tem um histórico de rusgas com os ex-presidentes do Santos. Primeiro foi Luis Álvaro de Oliveira Ribeiro, o Laor, que entrou em rota de colisão com o pai do atleta em razão da conturbada ida para o Barcelona. O atacante assinou com os catalães antes do Mundial de Clubes 2011. Depois, foi com Odílio Rodrigues, com quem o atacante não conseguiu ter diálogo. O jogador rompeu relações com o clube ao ver Modesto Roma Júnior ir à Fifa contra ele e o Barcelona, na tentativa der uma fatia maior da transferência. Agora, José Carlos Peres quer a reaproximação. Disse que após sua vitória nas urnas o atacante voltou a "curtir" o clube nas redes sociais. Neymar segue o Santos no Facebook e no Twitter, mas não no Instagram. "Ele não curtia a página do Santos há muitos meses. Ele e outros jogadores passaram a curti-la de novo. Isso logo depois da eleição. É demonstração de confiança", afirmou Peres. A assessoria de Neymar afirmou "não saber dizer" se ele voltou a seguir o Santos nas redes sociais do clube recentemente. "Há pendências do Santos com o pai do Neymar e não entramos nesse assunto. Jogador que passou e tem identificação com o Santos deve ser tratado com carinho e se sentir em casa. Quando está no Brasil, tem de ir no Santos, não em outro clube", complementou. Neymar pai foi quem armou a ida de Lucas Lima para o Palmeiras, de graça, o que gerou nova dívida do Santos com a Doyen. Recentemente, o jogador adquiriu camarote do Allianz Parque em leilão beneficente do goleiro Marcos.