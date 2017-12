PSDB e PT não se pronunciam sobre os relatos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O PSDB e o PT não quiseram se pronunciar sobre os relatos feitos pelo Keppel Fels acerca de supostos pagamentos de suborno durante os governos FHC e Lula e para executivos. Em outras ocasiões, o PT sempre disse que só recebe doação oficial, todas registradas na Justiça eleitoral. Questionada, a força-tarefa da Lava Jato disse que investigará todos as narrativas de suborno que estão no acordo de leniência do estaleiro Keppel Fels, inclusive a que teria ocorrido no governo de Fernando Henrique Cardoso, entre 2001 e 2002. Luiz Flávio Borges D´Urso, advogado do ex-tesoureiro do PT João Vaccari Neto tem negado com veemência que seu cliente tratava de contribuições ilegais para o partido. Vaccari está preso em Curitiba há dois anos e oito meses.