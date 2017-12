Incêndios atingem galpões nas zonas norte e sul de São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um incêndio atinge desde a madrugada desta quarta-feira (27) um galpão de peças automotivas na região do Tremembé, zona norte de São Paulo. Não há informações de feridos. O incêndio começou por volta da 1h no galpão localizado na rua Pascoal Gomes de Lima. Ao menos onze equipes do Corpo de Bombeiros foram enviadas ao local para combater o fogo. Por volta das 6h, os bombeiros ainda continuavam no local combatendo o incêndio, que não tinha sido controlado. Não há vítimas. Para facilitar o trabalho dos bombeiros, ruas da região foram interditadas. Com isso, quatro linhas de ônibus foram desviadas, segundo a SPTrans (empresa municipal de transporte). Outro incêndio foi registrado em galpão na avenida Paulo Guilguier Reimberg, no Grajaú, zona sul de São Paulo. Foram enviadas três viaturas do Corpo de Bombeiros ao local.