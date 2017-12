Entrevistado pelo príncipe Harry, Obama faz alerta sobre uso da internet

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, advertiu contra o uso irresponsável das mídias sociais. A declaração foi feita durante entrevista ao príncipe Harry, nesta quarta-feira (27), para o programa BBC Radio 4's Today. Obama fez o alerta de que o uso irresponsável das redes sociais acaba distorcendo a compreensão das pessoas sobre questões complexas e disseminando a desinformação. Sem mencionar o nome de seu sucessor, Donald Trump, o ex-presidente foi enfático em afirmar os riscos de se empregar as mídias sociais sem critério. "Um dos perigos da internet é que as pessoas podem ter realidades inteiramente diferentes. Elas podem se encaixar em situações que reforçam seus preconceitos atuais." Obama disse ainda que esse uso pode levar a manifestações cada vez mais hostis da sociedade. E expressou preocupação sobre um futuro em que os fatos são descartados e as pessoas apenas leem e ouvem coisas que reforçam seus próprios pontos de vista. "A questão tem a ver em como aproveitamos esta tecnologia de uma forma que permita uma multiplicidade de vozes, que permita uma diversidade de pontos de vista, mas não leve a uma Balkanização [fragmentação de um território ou região não cooperativos] da sociedade e, sim, permite formas de se encontrar um terreno comum." A entrevista foi registrada em Toronto em setembro durante o Invictus Games. TRUMP O ex-presidente disse que aqueles em cargos de poder devem ter cuidado ao publicar mensagens, alertando que as mídias sociais estão distorcendo o discurso civil. Ao entregar o poder a Trump, Obama descreveu sentimentos mistos, dado "todo o trabalho que ainda estava inacabado". "Preocupa sobre como o país avança, mas, você sabe, em geral havia serenidade lá", acrescentou. PRÍNCIPE HARRY Além de edição, Prince Harry também é o entrevista do programa que vai ao ar nesta quarta. "Não fiz muitas entrevistas, mas foi bastante divertido, especialmente entrevistando o presidente Obama, apesar do fato de ele querer me entrevistar."