Lucinda vai ao cabaré de Lucerne atrás de Inácio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Conselheiro sofre a perda de Odete ao lado de Celeste Hermínia. Vicente e Olímpia choram a morte de sua tia. Maria Vitória conforta Vicente. Conselheiro revela a Celeste que havia morado em sua casa com Odete, e a fadista o repreende por sua omissão. Lucinda é rude com Leonor. Inácio alerta Lucerne sobre as finanças do cabaré. Leonor descobre que Inácio está abrigado no cabaré e conta a Lucinda. Helena apoia Geraldo, que anseia por seu jantar com Nicota. Maria Vitória visita Celeste. Conselheiro expulsa Teodoro de sua casa. Delfina aconselha Fernão a procurar Macário. Izabel fala de Maria Vitória para José Augusto. Celeste decide passar um período na casa de Alzira e Bernardo. Nicota pede Geraldo em namoro. Lucinda vai ao cabaré de Lucerne.