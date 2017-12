SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Raquel dispensa Bruno ao saber que ele não se separou. Renato convence Lívia a deixar Tomaz visitar seu cachorro. Clara se impressiona com o jeito como Adinéia trata Samuel. Patrick diz como Clara pode descobrir se Samuel tem uma vida dupla. Laerte observa Duda beber. Clara pede que Patrick passe o Ano Novo com ela. Bruno se separa de Tônia e procura Raquel. Nicolau e Estevão não conseguem encontrar Diego e Melissa. Isabel e Raul reclamam com Vinícius da demora em encontrar sua filha. Nicácio se apresenta para as meninas do bordel. Sophia usa Vanessa em seu plano para se vingar de Mariano. Josafá se diverte com Tomaz. Mercedes obriga Cleo a devolver o dinheiro que ela pediu a Clara para ajudar Mariano. Renato confirma que Samuel mentiu, e Clara pensa em falar com Irene. Tomaz diz a Josafá que dormirá na casa de Mercedes. Vanessa se aproxima de Cleo. Tônia sai de casa. Bruno convida Nádia e Gustavo para passar o Ano Novo com ele e Raquel. Cleo diz a Mariano que pode trabalhar no bordel para ajudá-lo. Lívia proíbe Tomaz de ficar na casa de Mercedes.