Tina e Ellen falam sobre suas paixões por Anderson e Jota em 'Malhação'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fio e Clara se aproximam. Com a proximidade do aniversário de Tonico, Benê, Tina, Keyla, Lica e Ellen relembram o dia em que se conheceram. Josefina conversa com Dóris e Roney sobre sua preocupação com o vício de Julinho em jogos digitais. Tina e Ellen falam com as amigas sobre suas paixões por Anderson e Jota. Ernesto flerta com Nena. K1 e K2 estranham a felicidade de Fio. As amigas repassam os acontecimentos de suas vidas no último ano. Tonico aprende a andar e todos se emocionam.