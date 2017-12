Caminhão carregado de milho tomba e interdita pista da BR-376

(foto: PRF-PR)

Em Guaratuba, no Litoral do Paraná, na BR 376, km 668, um acidente ocorrido pela manhã desta quarta,27, deixou a pista interditada por cerca de uma hora, no sentido norte e sul.

Segundo as informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF-PR), um caminhão carregado de milho tombou espalhando o produto na pista.

Por volta das 8h50 havia cerca de oito quilômetros de lentidão na pista sentido SC da BR-376, na região de Tijucas do Sul, município da Região Metropolitana de Curitiba.

De acordo com as informações da PRF-PR, o motorista disse que houve uma pane elétrica no caminhão. Não houve feridos no acidente.