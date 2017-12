Após pedido de prisão, defesa de Cristiano Ronaldo cita Messi e reclama de diferença

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - De acordo com reportagem do jornal espanhol "El Mundo", Cristiano Ronaldo acusa a Agência Tributária da Espanha de tratá-lo com muito mais rigidez em comparação a Lionel Messi. O astro português do Real Madrid teve sua prisão recomendada por evasão fiscal. A defesa de Ronaldo apresentou novo documento às autoridades espanholas compara o tratamento do português com o dado a Messi, que também foi condenado por evasão. José Antonio Choclán, advogado do jogador do Real Madrid, usa o argumento pela primeira vez no processo e acusa a Agência Tributária de "métodos claramente arbitrários e criativos". Antes, o nome de Messi já havia sido citado durante o processo. Funcionários da Fazenda afirmaram que evasão de valores ligados a direitos de imagens é comum no círculo do empresário Jorge Mendes, que cuida da carreira de Ronaldo. O advogado do português rebateu questionando se sabiam se o citado agenciava também o argentino, e a promotoria afirmou que não sabia dizer. A defesa de Ronaldo tenta fazer com que a questão seja resolvida de maneira administrativa, e não penal.