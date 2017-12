Pequim permitirá entrada sem visto para períodos menores de seis dias

As cidades de Pequim e Tianjin, junto com a província vizinha, Hebei, permitirão, a partir desta quinta (28), a visitantes de 53 países entrar nessa região sem a necessidade de visto para períodos de permanência inferiores a 144 horas (seis dias), informou nessa quarta-feira (27) o Diário do Povo em sua conta no Twitter.

Entre os 53 países da lista estão os da zona Schengen, além do Reino Unido, Brasil, dos Estados Unidos, do México, Chile e da Argentina, entre outros.

Pequim e Tianjin permitiam até agora a entrada sem visto para estadias de até 72 horas (três dias), como outros 16 aeroportos internacionais do país, incluindo os de Xangai, Cantão e Xian.

Com a medida, a China quer aumentar o número de visitas ao país.

A decisão, que também facilitará a entrada por motivo de negócios, é um dos primeiros exemplos de coordenação entre Pequim, Tianjin e Hebei, uma região do Norte da China que o Governo Central quer converter em um corredor econômico capaz de competir com os dois mais tradicionais do país, nos deltas dos rios Yangtsé (com centro em Xangai) e das Pérolas (Cantão e Hong Kong).