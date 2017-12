Barcelona pode acertar compra de Arthur já em janeiro, diz jornal

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - De acordo com reportagem do jornal espanhol "Sport", o Barcelona se aproxima da contratação do meio-campista Arthur, do Grêmio. A venda do jogador para o clube catalão pode se concretizar já em janeiro, quando a janela de transferências do futebol europeu é aberta. Recentemente, uma delegação do Barcelona esteve com Arthur e seu estafe para tentar blindar o jogador de investidas de outros clubes, em operação semelhante à feita na contratação de Neymar. Mesmo se a transferência for concretizada em janeiro, existe a possibilidade de o meio-campista se transferir para a Catalunha em uma data posterior. A diretoria do Barcelona está ciente de que vários clubes europeus têm interesse na contratação de Arthur. Entre eles, está o Real Madrid, que chegou a conversar diretamente com o Grêmio. O clube da capital tenta atravessar a negociação, assim como tentou com Neymar e conseguiu com Vinicius Júnior. No entanto, o próprio Arthur estaria decidido a jogar no Barcelona, o que tem esfriado o contato de outros clubes. A prioridade dos catalães continua sendo Philippe Coutinho, mas a diretoria quer deixar tudo certo com o meio-campista do Grêmio o mais rapidamente possível para não correr risco de perdê-lo.