Gabigol é dispensado pelo Benfica e deve voltar ao Brasil

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O futuro de Gabigol parece mesmo estar longe da Europa. Segundo o jornal português A Bola, o jogador brasileiro foi autorizado pelo Benfica, de Portugal, a não se apresentar ao clube nesta quarta-feira (27). O jornal explica que Gabigol está no Brasil, onde passou o Natal e ficará por aqui para acertar sua transferência para um novo clube. Um time do país seria o destino mais provável. O atacante chegou ao Benfica no meio do ano, mas não se adaptou ao clube português. Ele entrou em campo apenas 5 vezes e marcou um gol. Gabigol tem seus direitos econômicos ligados a Inter de Milão, da Itália, que não pretende contar com o jogador no momento. No Brasil, dois clubes despontam como interessados em um empréstimo: o Santos, que revelou o atleta, e o São Paulo.