Melhor jogador do mundo em 1995, George Weah é eleito presidente da Libéria

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ex-jogador de futebol, George Weah foi eleito nesta quarta-feira (27) presidente da Libéria. Agora político, o africano foi eleito o melhor do mundo em 1995, se tornando o primeiro da história do continente a conquistar o prêmio. Weah foi o mais votado em 12 dos 15 condados da Libéria. Joseph Boakai, vice-presidente do país nos últimos 12 anos, venceu apenas dois e foi derrotado pelo ex-jogador na corrida presidencial. Antes disso, Weah havia sido o candidato mais votado no primeiro turno, mas não conseguiu superar os 50% necessários para vencer de imediato. A eleição definitiva foi realizada nesta quarta após dois adiamentos por denúncias de fraude. "É com profunda emoção que quero agradecer a vocês, povo da Libéria, por me honrar com seu voto hoje. É uma grande esperança", afirmou Weah, por meio de sua conta pessoal no Twitter. No cargo, Weah vai suceder Ellen Johnson Sirleaf, ganhador do Prêmio Nobel da Paz e que venceu o ex-jogador em eleição disputada em 2005. Em sua carreira profissional, que começou em 1985 e terminou em 2003, Weah defendeu Monaco, Paris Saint-Germain, Milan, Chelsea e Manchester City, entre outros clubes.