Brasil fecha 12,3 mil vagas formais no mês de entrada em vigor da reforma

LAÍS ALEGRETTI BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - No mês em que a reforma trabalhista entrou em vigor, o Brasil registrou mais demissões do que contratações. O saldo ficou negativo em 12,3 mil vagas em novembro. Os dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) foram divulgados nesta quarta-feira (27) pelo Ministério do Trabalho. A reforma trabalhista entrou em vigor no dia 11 de novembro e criou novas formas de contratações, como o trabalho intermitente. O argumento dos defensores da proposta é que a nova lei facilitaria contratações e poderia aumentar o número de empregos no país.