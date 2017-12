Maior acionista individual da Embraer reduz participação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A gestora de investimentos norte-americana Brandes anunciou, nesta quarta (27), que reduziu sua participação na fabricante brasileira de aviões Embraer para 14%, ou 106,6 milhões de ações. Antes, a fatia da Brandes na Embraer era de 15%. Os maiores sócios privados depois dela são Mondrian (10,1%), BNDESPar (5,4%) e Blackrock (5%). As ações da Embraer tiveram alta de 23% na quinta-feira passada com a notícia de que a empresa estuda uma parceria com a Boeing. O governo disse, porém, que a venda da Embraer está "fora de cogitação". A União detém 35% das ações da empresa e tem a "golden share", que dá direito a veto em negociações desse tipo.