Palmeiras e Atlético-MG fecham troca de Róger Guedes por Marcos Rocha

DANILO LAVIERI SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Palmeiras e Atlético-MG concluíram a troca de Róger Guedes por Marcos Rocha. O negócio foi selado na manhã desta quarta-feira (27) e os atletas já anunciados pelos novos clubes. Os dois serão trocados por empréstimo de uma temporada, já com preço fixado para eventuais compras após um ano. Marcos Rocha ainda renovou com o Atlético antes de sair. Os palmeirenses ainda estavam cautelosos com as tratativa porque dependiam de Róger Guedes aceitar a transferência por empréstimo. Quando o clube tentou usá-lo como moeda de troca para Gustavo Scarpa, por exemplo, o atacante recusou e travou as conversas. Agora, Guedes já deu o aval e será mais uma novidade para o ataque do Atlético, que já havia contratado o centroavante Ricardo Oliveira, do Santos. No Palmeiras, Guedes tem contrato até março de 2021. Já o vínculo de Marcos Rocha com o Atlético iria até dezembro de 2018, mas a diretoria mineira conseguiu acertar a renovação por mais um ano, até o fim de 2019. A busca por um lateral-direito era uma das prioridades do Palmeiras nesta janela de transferências, já que Mayke, Fabiano e Jean mostraram irregularidade ao longo de 2017. Campeão da Libertadores de 2013 e uma das bandeiras do clube nos últimos anos, Marcos Rocha deve ser substituído por Samuel Xavier, contratado do Sport. O Atlético, também negociando com o Palmeiras outros empréstimos, já fechou com o volante Arouca e com o atacante Erik. Já os paulistas contrataram o goleiro Weverton (Atlético-PR), o zagueiro Emerson Santos (Botafogo), o lateral-esquerdo Diogo Barbosa (Cruzeiro), o meia Lucas Lima (Santos) e o técnico Roger Machado. A promessa agora é não contratar mais, embora ainda haja um sonho —distante— de ter Ricardo Goulart.