Prazo para encomenda de ceia de ano novo termina nesta quarta

Faltam quatro dias para o final de 2017. Um novo ano se aproxima, e com ele, novas esperanças, novas promessas para um futuro! Para quem está sem muito tempo para cozinhar há restaurantes de Curitiba que servirão a Ceia de Ano Novo e, para quem pretende passar a virada em casa, também há a opção de encomendar os pratos. Quem se enquadrar neste último critério precisa se apressar, pois o prazo para o aceite de encomendas já está no fim.

Veja quais opções para o Fim de Ano.

Empório Kaminski

No dia 31 de dezembro, na sede da Av. Sete de Setembro, o Empório Kaminski fará um almoço com buffet especial de Ano Novo, das 12h às 15h. Ao custo de R$ 65,90/kg, as mesas serão ocupadas por ordem de chegada, sem reservas. Alguns dos pratos que serão servidos são: Escalope de Mignon ao molho de Cogumelos frescos, Pernil Suíno com Ervas Frescas, Salmão assado à Belle Meunière, Tartiflette, Pupunha salteado com alecrim, Lentilhas da Sorte, Farofa Salgada, Conchiglione de Figo com Ricota, Empadão de Palmito, Bolinho de Bacalhau, Empadão de Palmito, Arroz Integral com Amêndoas, Arroz à Grega, Arroz Branco, mais buffet de saladas e antepastos com 20 opções especiais! Um almoço especial para as famílias comemorarem em grande estilo.

Encomendas de ceias - Um cardápio caprichado e muito especial para quem pretende encomendar pratos prontos para a noite Ano Novo. São diversas opções de Ceias: para duas, para cinco e para 10 pessoas. A Ceia para duas pessoas, possui para entrada um prato de frutas secas de 200g; para salada, as opções são 250g de salpicão de frango, salada Waldorf, caponata, maionese ou 200g de couscous marroquino. Já para acompanhamento, 300g de arroz integral com amêndoas, à grega, Mjadra mais 200g de farofa salgada ou doce Califórnia. Massa faz parte da opção salgada da Ceia, com 500g de rondelli, lasanha, conchiglione, ou 500g de empadão. E para prato principal, uma carne (Lombo ou Tender), ou 1000g de escalope de mignon, ou bacalhoada.

Já na Ceia para cinco pessoas, mudam algumas porções. Para entrada, um prato de frutas secas de 500g; para salada as opções são 650g de salpicão de frango, salada Waldorf, caponata, maionese ou 500g de couscous marroquino. Já para acompanhamento, 750g de arroz integral com amêndoas, à grega, Mjadra mais 500g de farofa salgada ou doce Califórnia. Massa faz parte da opção salgada da ceia, 1000g de rondelli, lasanha, conchiglione ou 1000g de empadão. E para prato principal, Pernil ou 2000g de escalope de mignon, ou bacalhoada.

A sugestão de Ceia para 10 pessoas traz porções aumentadas e algumas variações. Para a entrada, dois pratos de frutas secas de 500g; para saladas, 1.300g de salpicão de frango, salada Waldorf, caponata, maionese ou 1000g de couscous marroquino. Já para acompanhamento, 1500g de arroz integral com amêndoas, à grega, Mjadra mais 1000g de farofa salgada ou doce Califórnia. Massa faz parte da opção salgada da ceia, 2000g de rondelli, lasanha, conchiglione ou 2000g de empadão. E para prato principal, Pernil, Lombo ou Tender ou 1000g de escalope de mignon ou bacalhoada.

Em tempo: as massas, com exceção dos empadões, podem ser solicitadas sem estarem assadas. Se desejar que as massas tenham uma quantidade em kg exata, o Empório fornece somente nas embalagens forneáveis da casa. As encomendas serão aceitas até dia 27 de dezembro. No caso de montagem dos pratos em pirex próprios, os mesmos devem ser deixados até as 12h do dia 28/12. Vale a pena dizer que os clientes que não queiram levar suas travessas, o Empório Kaminski dispõe de embalagens para os pratos principais (apenas estas serão cobradas à parte). Basta consultar os funcionários do Empório Kaminski no ato da encomenda. No dia 31 de dezembro, a retirada deve ser feita até as 15h.

Empório Kaminski

Endereço 01 - Avenida Sete de Setembro, 6355, Seminário – Curitiba (PR)

Horário de atendimento: Das 6h30, com a abertura do café da manhã no mesmo horário e término às 10h30 (segunda a sexta). Aos sábados e domingos o café inicia às 06h30 com término às 11h. O almoço é servido das 11h30 às 14h30, de segunda a sexta. Aos sábados e domingos o almoço inicia às 12h com término às 15h. Às 15h30 inicia-se o café colonial, com término às 21h. Aos sábados e domingos o café inicia-se às 16h. A casa fecha às 22h.

Tel: (41) 3342-7371 - Estacionamentos próprios e gratuitos para 50 carros.

Endereço 02 - Avenida Iguaçu, 2735, Água Verde – Curitiba (PR)

Horário de atendimento: Das 6h30 às 20h, de segunda a sábado, com o atendimento que o cliente já conhece, e ainda a possibilidade de agendamento de pequenos eventos e café colonial.

Tel: (41) 3242-4072

Ernesto oferece Ceia de Ano Novo com menu harmonizado

O Réveillon está chegando e nada melhor do que celebrar a virada do ano com uma gastronomia de excelência em um dos principais restaurantes do país. Pensando em facilitar a vida dos curitibanos, o Ernesto Ristorante, principal endereço da gastronomia italiana na capital paranaense, abrirá especialmente no dia 31 de dezembro com uma Ceia de Ano Novo exclusiva.

Comandada pelo badalado chef Dudu Sperandio, a casa vai oferecer um menu especial harmonizado, que custará R$ 330,00 por pessoa (crianças pagam R$ 110,00). No cardápio estarão seis etapas deliciosas: Cesta de pães artesanais, pasta de berinjela e manteiga de vinho (Couvert); Coquetel de camarão rosa clássico (Entrada); Ravióli de abóbora feito em casa ao molho de queijo de cabra com nozes caramelizadas e ervas frescas (Primeiro prato); Leitão à pururuca com farofa, fios de ovos e frutas (Segundo prato); Robalo grelhado com purê de batata salsa, tomate cereja assado e creme de aspargos (Prato principal); e Mesa de doces (Sobremesa).

Além do menu com as seis etapas, o valor engloba bebidas alcóolicas (Whisky Grant’s, Aperol Spritz, Kir Royal, Caipirinha, Espumantes Cava Don Roman Brut e Fontana Fredda, Vinho Branco Cefiro Chardonnay, Vinho Tinto Casa do Conego e Vinho do Porto Messias), refrigerantes e água. A festa contará ainda com a animação do DJ da casa.

O Ernesto Ristorante fica na Rua Myltho Anselmo da Silva (nº 1483), no bairro Mercês. Para a Ceia de Ano Novo, a casa abrirá a partir das 19h30. Mais informações pelo telefone (41) 4141-5477 ou no site www.dudusperandio.com.br.

Quanto Basta Cucina Italian

A noite de Réveillon está chegando e com ela as famílias começam a se preocupar com a tradicional Ceia de Ana Novo. Pensando em facilitar a vida dos curitibanos e democratizar o acesso a uma gastronomia de qualidade, o restaurante Quanto Basta Cucina Italiana, comandado pelo premiado chef Dudu Sperandio, abrirá especialmente na noite do dia 31 de dezembro com uma Ceia de Ano Novo exclusiva, que vai oferecer Open Bar e Open Food.

A casa vai oferecer um menu especial, que custará R$ 195 por pessoa. No cardápio estarão diversos preparos deliciosos divididos em couvert, pratos quentes e sobremesas, que poderão ser consumidos à vontade. Fazem parte do menu dezenas de preparos saborosos, entre eles Frios; Coquetel de camarão clássico; Salpicão de frango; Salada Waldorf; Salada Caprese; Seleção de queijos; Salmão assado inteiro; Leitão assado com frutas; Peru assado com frutas; Roast Beef clássico; Lasanha com ragu bolonhesa e molho de queijo parmesão; Rondelli artesanal de gorgonzola, frango e nozes gratinado; Spaguetti na manteiga e sálvia; Arroz cremoso de castanha com cogumelo; e Mesa de Sobremesa.

Além das saborosas opções gastronômicas, a Ceia de Ano Novo do Quanto Basta vai oferecer Open Bar com bebidas alcoólicas (Whisky Grant’s, Aperol Spritz, Kir Royal, Caipirinha, Espumante Porta 6, Vinho Branco Dom Dinis e Vinhos Tintos Inspiracion Carmenere e Inspiracion Cabernet Sauvignon), refrigerantes e água. A festa contará ainda com a animação do DJ da casa.

O Quanto Basta Cucina Italiana fica na Rua Mateus Leme (nº 1098), no Bairro Centro Cívico. A Ceia de Ano Novo terá início a partir das 19h30. As reservas podem ser feitas pelo telefone (41) 4141-5477. Mais informações no site www.dudusperandio.com.br.