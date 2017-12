Curitiba terá show de fogos. Confira onde dá para ver melhor

Entorno do aeroporto Afonso Pena: local bom para ver os fogos da zona sul de Curitiba (foto: Franklin de Freitas)

Nesta semana ganhou debate um convite feito pelas redes sociais para que o curitibano assista a queima de fogos que tradicionalmente acontece por toda a cidade na virada do ano. O convite, chama a população para assistir a queima de fogos do Parque Barigui. Contudo, Prefeitura e polícia lembram que soltar fogos no Parque é proibido. Os autores do convite enfatizam que conhecem essa regra, mas que o convite é apenas para ver os fogos soltos em bairros vizinhos, já que o Barigui dá uma bela panorâmica.

Mas, além do parque, há outros pontos para se ver, mesmo de longe, a queima de fogos? Sim, há. Mesmo para quem não more em um edifício, ou tenha acesso ao mirante de um prédio, há locais que dão visão da cidade. Já há muito tempo, muitas pessoas se reúnem na cabeceira do Aeroporto Afonso Pena, que dá uma visão privilegiada de Curitiba e São José dos Pinhais e, de lá, assistem à queima dos fogos.

Em Curitiba, outro ponto que reúne muitas pessoas na virada é no mirante formado pelo viaduto do Alto da XV, de onde se vê boa parte da cidade. O local, inclusive, também é procurado por quem gosta de apreciar um pôr-do -sol.