JULHO

1º Homem com camiseta do Paraná rouba carro com criança dentro nos EUA

Um homem que vestia a camisa do Paraná Clube foi flagrado roubando um carro.

2º Grupo protesta durante casamento da deputada Maria Victoria

Manifestantes protestaram contra o governo Temer e a Reforma da Previdência.

3º Parece que a fila andou para Neymar e Demi Lovato

Neymar, ex-Bruna Marquezine, foi fotografado com Demi Lovato.

4º Paranaense deixa Selton Mello mudo no Altas Horas

Uma paranaense deixou o ator Selton Mello vermelho na noite do dia 22. O convidado do programa Altas Horas ficou sem graça ao ouvir a jovem, que estava na plateia, revelar que acorda excitada após sonhar com ele.

5º Professora de inglês é eleita Miss Tattoo Week SP

A professora de inglês e dançarina Dafny Zanqueta, de 26 anos, foi eleita a Miss Tattoo Week 2017.

6º Nove fatores psicológicos que impactam no desejo sexual dos homens

Uma vida sexual ativa e saudável é um dos pilares da qualidade de vida.

7º Após simular suicídio de tenente, esposa confessa ter matado o marido

O caso da morte do tenente Cássio Ormand Araújo, do BPTran, registrada no bairro Tarumã, na noite do dia 23, teve uma reviravolta.

8º “Pão da vovó” ganha força e salva panificadoras de Curitiba

A arte de fazer pães artesanalmente está ressurgindo e com força em Curitiba.

9º Bandidos trocam tiros com a polícia na BR-277; ameaça de bomba interdita pista

A BR-277 foi palco de momentos de tensão na noite do dia 28.

10º Doria nomeia Paula madrinha de projeto sem procurá-la

A ex- jogadora de basquete Paula usou o Facebook para demonstrar surpresa com o anúncio feito pelo prefeito de São Paulo, João Doria.

AGOSTO

1º Em protesto contra decreto, taxistas de Curitiba lançam corridas a R$ 5 por pessoa

Os taxistas de Curitiba encontraram uma maneira inusitada de protestar contra o Uber.

2º Carol Duarte, de ‘A Força do Querer’, recebe homenagem da namorada

A atriz Carol Duarte interpreta a personagem Ivana, que se descobre transgênero.

3º MON traz a esperada mostra de Los Carpinteros

O Museu Oscar Niemeyer (MON) traz ao público de Curitiba a partir do dia 22 a mostra Los Carpinteros: Objeto Vital.

4º Silvio Santos procura morador de Campo Largo que ganhou R$ 1 milhão na Tele Sena

Silvio Santos, do SBT, procura o ganhador da Tele Sena de Natal de Campo Largo, na Região Metropolitana.

5º Van atropela multidão em Barcelona e deixa ao menos 13 mortos e 50 feridos

Uma van atropelou dezenas de pessoas no centro de Barcelona no dia 17 deixando um saldo de pelo menos 13 mortos e 50 feridos.

6º Fifa 18 é o melhor da história, diz especialista

Com lançamento previsto para 29 de setembro, FIFA 18 promete ser o melhor jogo da série.

7º Caminhões disputam racha na BR-376, em São José dos Pinhais

Um vídeo que mostra dois caminhoneiros fazendo um ‘racha’ na BR-376, em São José dos Pinhais.

8º Lucro do FGTS será distribuído; saiba quem pode sacar, quando e quanto

Pela primeira vez, metade dos lucros do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) irão para os trabalhadores. .

9º Clipe de Anitta e Pabllo Vittar é a maior estreia do ano

Lançado no último dia 30, o clipe alcançou em um dia 17,5 milhões de views.

10º Goleiro do Coritiba é um dos dez craques do primeiro turno

O goleiro Wilson, do Coritiba, ficou entre os 10 melhores jogadores do primeiro turno do Campeonato Brasileiro.

SETEMBRO

1º Atriz Rogéria morre aos 74 anos no Rio de Janeiro

A atriz Rogéria, de 74 anos, morreu na noite do dia 4, vítima de uma infecção.

2º Ex-Big Brother é condenado a 12 anos de prisão

A Justiça de Curitiba condenou um ex-participante do Big Brother Brasil 2016 a 12 anos de reclusão.

3º Show de Aerosmith em Curitiba é cancelado. Veja o motivo

O show do Aerosmith, marcado para o dia 27 na Pedreira Paulo Leminski, foi cancelado.

4º Morre o jornalista Marcelo Rezende aos 65 anos

O jornalista Marcelo Rezende morreu no dia 16, aos 65 anos, na zona sul de SP.

5º Ferramenta mostra que nomes estão na moda. Veja se o seu é um deles

Ana, Maria, João e José. Esses são os nomes, todos de origem biblica, mais comuns dos brasileiros.

6º Luiz Carlos, do Raça Negra, causa revolta nas redes

O ‘Encontro’ de ontem teve como tema o abuso sexual infantil e, entre os convidados, estava Luiz Carlos, vocalista do Raça Negra, que polemizou.

7º Motorista do Uber encontrado morto será sepultado nesta quinta-feira

O autônomo Alex Ribeiro, que era motorista do Uber, foi encontrado morto no dia 27 em Piraquara.

8º Juiz Sérgio Moro é flagrado em jogo do Atlético

O juiz Sergio Moro foi flagrado na Arena da Baixada no dia 17, durante o jogo entre Atlético e Fluminense.

9º Sérgio Moro vira boneco de super herói de capa e cobra na mão

Apoiadores do juiz federal Sergio Moro chamara a atenção com um boneco inflável.

10º Torcida do Paraná esgota ingressos 'normais' para jogo com o Inter

Não há mais ingressos de arquibancada para a torcida do Paraná na partida contra o Inter.

