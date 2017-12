Paraná tem saldo positivo de empregos em novembro, na contramão do País

Paraná é um dos estados que mantêm o ritmo de contratações (foto: Gilson Abreu)

O saldo de empregos formais no Paraná teve resultado positivo em novembro, com a criação de 1.433 vagas no mês, na diferença entre admissões e demissões, com variação para cima de 0,05% em relação a outubro. Já o resultado do País ficou negativo, depois de sete altas seguidas. Foram 12.292 vagas extintas em novembro. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados nesta quarta-feira (27). No Paraná, o resultado foi motivado pela expansão do Comércio (+ 3.198 postos), Indústria de Transformação (+243) e Serviços (+ 218 postos).

Foi o primeiro relatório do Caged desde que a reforma trabalhista entrou em vigor, no dia 13 de novembro. Ainda ontem, o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, pediu demissão, aceita pelo presidente Michel Temer. A retração pegou de surpresa até mesmo o mercado, que apoiou a reforma trabalhista. Para novembro era esperada a abertura de 8 a 90 mil vagas de trabalho, e um saldo positivo acima de 20 mil postos no País.

O Planalto não confirmou se a saída de Nogueira do Ministério do Trabalho teve relação com a queda no saldo de empregos divulgada nesta quarta.

Estados

Treze das 27 unidades federativas tiveram variação positiva. O Rio Grande do Sul liderou o crescimento com um saldo de 8.753 empregos, seguido de Santa Catarina (4.995 vagas) e do Rio de Janeiro (3.038). No recorte geográfico, as regiões Sul e Nordeste apresentaram crescimento do nível de emprego. O Sul novamente foi o destaque, com 15.181 postos de trabalho (variação positiva de 0,21%), e o Nordeste teve abertas 3.758 vagas (+0,06%).

As demais regiões registraram saldo negativo de vagas: Sudeste, com -16.421 postos (-0,08%); Centro Oeste, com -14.412 postos (-0,45%); e Norte, com -398 postos (-0,02%).