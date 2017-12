Crescimento

Em 2017, a brasileira Neodent, líder nacional em implantes dentários e a segunda maior do mundo, expandiu a fábrica e centro logístico para aumentar exportações. O novo centro de distribuição aumentou de 400 metros quadrados (m²) para 2.800 m². A fábrica na Cidade Industrial de Curitiba aumentou para 15 mil m².

Números:

- Investimento de R$ 60 milhões em 2017

- Contratação de mais de 120 pessoas da região

- Aumento do maquinário em 50% para dar conta da expansão internacional e nacional

- Indústria produzirá anualmente mais de 9 milhões de implantes dentários

- Em 2015 e 2016, vendeu 1 milhão de implantes no Brasil e tornou-se a única empresa do segmento em todo o mundo a vender este número de implantes em um único país por dois anos consecutivos.

- A empresa tem filiais na Espanha, Estados Unidos, México, Itália, Portugal, Colômbia, Argentina e Chile.

Franquia

A Brasil Nutri Shop, que em menos de um ano já se tornou a maior rede de franquias de suplementos do Brasil. No primeiro ano, a Brasil Nutri Shop comercializou mais de 200 franquias, em 15 estados do país. Em paralelo, abriu cinco lojas físicas próprias (duas em Santa Catarina, duas no Paraná e uma em São Paulo). Em 2018, será inaugurado um centro de distribuição em Curitiba, juntamente com uma loja modelo. O valor da franquia é de R$9 mil, tendo expectativa de retorno de 8 a 12 meses. O faturamento bruto estimado é de R$10 mil mensais já a partir do terceiro mês.

Bengala

Da academia para o mercado. Essa é a trajetória a ser percorrida pela Sensorial Stick (www.sensorialstick.com), uma bengala que vibra diante de obstáculos para facilitar a mobilidade dos deficientes visuais. Para isso, a startup, que nasceu do projeto de conclusão de curso de alunos do 3º ano do curso técnico em informática da escola mineira Cotemig, contará com o suporte e expertise da aceleradora Q4 Angels e da veterana TagPlus.

Idosos

Atualmente, no Brasil, 25,9 milhões de pessoas têm 60 anos ou mais – valor que corresponde a 12% da população. Daqui a quatro décadas, serão 73,5 milhões de idosos em um universo previsto de 218 milhões de brasileiros, ou seja, corresponderá a 33,7% da nossa população, segundo dados do IBGE.

Bitcoin Banco

O grupo Bitcoin Banco, que acaba de abrir em Curitiba a primeira agência física do Brasil para negociação de criptomoedas, está criando uma entidade nacional para congregar todas as exchanges brasileiras. O objetivo do Instituto Nacional de Defesa dos Operadores de Câmbio de Criptomoedas (iCoinomia) é defender o livre exercício da atividade econômica das organizações que operam com moeda virtual. A matriz do grupo fica em Curitiba. Possui uma equipe de 51 colaboradores diretos se distribui nas áreas comercial, jurídica, de compliance e TI.