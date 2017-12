Sabrina Sato passa batido em todas as mudanças da Record

Nas diversas mudanças que tiveram início em 2016 e se intensificaram muito mais agora, a Record entendeu que só haveria espaços para Xuxa, Gugu e Marcos Mion como apresentadores de formatos. E que os programas que estavam apresentando já não eram do agrado do público e não mais atendiam as necessidades da sua grade, inclusive transferindo a responsabilidade pela realização de todos para empresas parceiras. Por outro lado, Rodrigo Faro e Geraldo Luís sempre foram colocados como exceções, produtos que jamais cogitou abrir mão. A exceção entre todos eles sempre foi Sabrina Sato. O nome dela nunca entrou no centro das questões ou passou batido em meio a tudo, com todos os indicativos que, no que diz respeito ao seu programa, nada irá se alterar nos próximos tempos. A seu favor, além de haver uma aposta muito forte no seu potencial, sempre jogam muito a favor os seus bons resultados comerciais.

A propósito – O ‘Domingão’, em seu último programa do ano, vai homenagear Caetano Veloso, entregando a ele o Troféu Mário Lago. Na gravação, Caetano balançou. Se emocionou em várias ocasiões com as recordações da sua vida, inclusive com a oportunidade de rever a primeira namorada

Calma nessa hora

Depois da experiência bem sucedida com Fátima Bernardes no ‘Encontro’, além de Patrícia Poeta e Zeca Camargo também como exemplos, a passagem para o entretenimento chegou a ser cogitada por outras figuras importantes do jornalismo da Globo. Sem sucesso, no entanto. Em primeiro lugar porque, em se tratando de Globo, não há lugar ou programa para todo mundo.

Continuam os mesmos

Com o contrato do César Filho resolvido e o da Ana Hickmann, que vence em fevereiro também próximo de renovação, a Record vai começar 2018 sem problemas no ‘Hoje em Dia’. Será mais um ano com o mesmo grupo de apresentadores.

Balanço

O ‘Hoje em Dia’, no passado, de acordo com a Record, já teve custos muito mais altos que os atuais. Hoje, segundo a emissora, a casa está completamente em ordem e acaba sendo um programa que sempre navega em águas muito azuis. Não decepciona em audiência e tem um dos melhores faturamentos da casa.

Entrou na fila

Daniel Ortiz, autor de ‘Haja Coração’, já tem sinopse pronta para novo trabalho na faixa das sete da noite. Passa agora a depender da direção da teledramaturgia definir o seu lugar na fila do horário. Acredita-se que antes de 2019 não será.

Só na boa

Tem apresentador que só agradece audiência, via redes sociais e até com algum estardalhaço, quando ganha dos seus concorrentes no horário. Quando perde, fica na moita. Nem tchuns para os que assistiram. Esquisito, né?

Acima do padrão

É importante destacar como ‘Domingão do Faustão’, entre os tantos que tem auditório, é aquele que melhor recepciona os seus convidados. Todas as caravanas, independente de onde venham, são recebidas com todo conforto: alimentação, lugar para tomar banho etc. Bem diferente da maioria.

Fechado para reforma

Com toda a produção em férias, a maioria desde o último dia 20, o SBT vai aproveitar o mês de janeiro para reformar seus estúdios. Não serão todos, porque alguns seguirão sendo usados normalmente. Os dois da novela e o de número 3, onde Silvio Santos grava e tem o seu camarim-apê.

Ponto A

Nizo Neto e da mulher dele, a sexóloga, Tatiana Presser, são os convidados desta quinta, no “The Noite”, do Danilo Gentili, no SBT. Em meio a um papo agradável e bem divertido, Tatiana dá uma verdadeira aula sobre a existência e segredos do “Ponto A”

Volta da Mara – Em março teremos o retorno da Mara Maravilha ao comando de um programa infantil. Foi ela a escolhida para fazer as férias de Silvia Abravanel, durante todo o mês de março, o comando do ‘Bom Dia & Cia.’.

* Na Globo, em vários dos seus setores, há o entendimento que a boa audiência do ‘Zorra’ deve-se a falta de concorrência no horário. Não porque é um bom programa. Longe disso. Tem uma produção cara, procura se ajustar ao denominado “humor moderno”, mas está longe de ser engraçado. Aliás, é só mais um daqueles que se acha, mas nunca foi.

* Só agora em janeiro, como foi combinado, Milena Toscano se integrará as gravações de ‘Poliana’ no SBT.

* Já a partir da próxima semana, Tiago Leifert se entregará totalmente aos trabalhos iniciais do novo ‘BBB’.

* Existe, sim, um trabalho muito forte no SporTV para renovar e reforçar seu quadro de narradores, comentaristas e apresentadores. A direção da emissora, depois de trabalhar quase dois meses num plano de ação, deve começar agora a disparar os primeiros convites. O que se sabe é que já existem alvos bem definidos.

Nesta sexta-feira, 7 e meia da noite, o Canal Brasil vai exibir 'Irmãos de Fé', filme de Moacyr Goés, que traça um paralelo entre a história do apóstolo Paulo e um jovem infrator preso em uma casa de detenção juvenil de São Paulo. No elenco, Thiago Lacerda, Othon Bastos, José Dumont, Micael Borges, Rodrigo Hilbert e o Padre Marcelo Rossi.