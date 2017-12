Curitiba segue nublada e com temperaturas em elevação até a virada

(foto: Franklin de Freitas/Arquivo Bem Paraná)

Nesta quinta-feira (28) o dia amanhece com o sol aparecendo em grande parte das regiões paranaenses. Apenas no leste do Estado, devido aos ventos que sopram do Oceano em direção ao continente, a nebulosidade se mantém mais concentrada. Em Curitiba, o dia começa encoberto e o sol aparece apenas esporádicamente entre muitas nuvens.

Ao longo do dia áreas de instabilidade avançam do Mato Grosso do Sul e Paraguai em direção ao Paraná, com previsão de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas. As temperaturas se elevam, deixando o tempo abafado.

Na Capital, apesar do tempo nublado, as temperaturas vão subindo gradativamente até a virada do ano, quando as máximas devem atingir 30ºC no dia 31, e 31ºC no dia 1º de janeiro.