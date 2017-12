Férias com a Turma da Mônica em Foz do Iguaçu

O Hotel Bourbon Cataratas preparou uma programação intensa para os hospedes no mês de janeiro (foto: Divulgação)

O ano começa repleto de novidades e atrações em Atibaia e Foz do Iguaçu. É que o Bourbon Cataratas Convention & Spa Resort (www.bourbon.com.br/highlight/ferias-de-verdade/bourbon-cataratas-janeiro/) e o Bourbon Atibaia Convention & Spa Resort (www.bourbon.com.br/highlight/ferias-de-verdade/bourbon-atibaia-janeiro/) contam com uma programação de lazer repleta de atividades para toda a família. A Turma da Mônica tem papel importante e promete alegrar ainda mais as férias da criançada.

Quem estiver em Foz do Iguaçu durante o mês poderá aproveitar muitas atividades ao ar livre e nas piscinas. As atividades circenses também serão destaque no Resort. Clínicas e oficinas de acrobacias, trampolim, equilíbrio com bola, malabares e tecido aéreo são algumas das atividades. Water ball, aulas fitness, circuito radical, brincadeiras aquáticas e muito mais, também fazem parte da agenda. O Sports Park com parede de escalada, slackline, footsnooker, arco e flecha, entre outras, promete ser um dos espaços mais procurados pelos hóspedes mais aventureiros. Shows de talentos, de palhaços e discoteca da família são algumas atividades que irão juntar todos em momentos de muita alegria e diversão e completam a programação. O clima e o cenário que o destino proporcionam também serão destaque na programação. Caminhadas, visitas ao mini-zoo, horta e pomar e passeios ecológicos são alguns exemplos. Os pequenos fãs da Turma da Mônica podem se preparar, pois a turminha chegará ao Resort cheia de energia para contagiar a todos. Atividade lúdica de caça com os personagens, sessão de fotos e teatro de fantoches são algumas atrações que envolvem a Mônica e sua turma. Os espaços exclusivos, como o Bourbon Fun Place e brincando de engenheiro, também prometem agradar a criançada.

Em Atibaia, o Circo e suas diversas atividades estarão em destaque. Clínicas e oficinas de trapézio voador, acrobacias, trampolim, equilíbrio com bola, malabares e tecido aéreo são algumas das atividades ligadas ao tema. Espetáculo de mágica aos domingos, show de circo, de palhaços e de comédia completam essa parte da programação. O Sports Park também oferecerá atrações que agradam os aventureiros e esportistas: arvorismo, paintball, futebol, vôlei, corrida, arco e flecha, boliche, slackline, escalada e muito mais, estarão à disposição dos hóspedes. Já a Turma da Mônica, que sempre tem atrações especiais para os pequenos, também terá um grande destaque na programação. Durante todo o mês de janeiro a turminha terá interações e atividades que serão divididas em 4 aparições diárias, caças temáticos e sessões de fotos. Além disso, o Resort acaba de inaugurar o novo espaço temático da Turma da Mônica, o Bourbon Fun Place. Com quatro atrações inéditas para todas as idades, o espaço deve ser a grande sensação das férias de verão.