Dedicado a tudo que envolve sorvete, o Museu do Sorvete (Museum of Ice Cream) foi inaugurado em Miami no último dia 13 em um edifício de quatro andares projetado pela OMA, no Faena District. O museu provoca a curiosidade e a imaginação dos visitantes nos mundos físico e digital e usa a arte, o design e a inovação para unir as pessoas. Lá, serão encontrados uma piscina de granulado, estátuas gigantes de sorvete, exposições de artes interativas sobre o doce e diversas degustações açucaradas. A casa em Miami é a quarta unidade do museu; cada uma das unidades foi especialmente projetada para refletir as características da cidade em que é localizada. Para mais informações, acesse www.MuseumofIceCream.com