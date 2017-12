Turista bem informado no Rio de Janeiro

Posto de informações no Santos Dumont (foto: Divulgação)

A cidade do Rio de Janeiro ganhou na semana passada mais dois novos postos de informação turística. A Riotur inaugurou as duas unidades remodeladas, uma na Rodoviária Novo Rio, e outra no aeroporto Santos Dumont. As novas unidades engrossam a lista de postos inteligentes da Riotur, que já oferece este tipo de atendimento nas unidades da Urca e de Copacabana, ambas inauguradas em agosto deste ano e que já registraram números significativos de atendimento aos turistas. Apenas em novembro, o posto de Copacabana realizou 15 mil atendimentos e o da Urca 10 mil.

Os antigos quiosques de atendimento da Riotur estão passando por uma remodelação para oferecerem mais funcionalidade, informação e interatividade. Com esses quatro novos postos, visando sempre o bem-estar do turista que visita a cidade do Rio de Janeiro, um conceito de turismo inteligente será implantado e essa tendência mundial vai equiparar o Rio a outras cidades turísticas do mundo.

Além dessas quatro unidades remodeladas já em funcionamento, serão instalados postos novos em outros pontos da cidade, além da renovação da unidade do Largo do Machado. Na próxima semana, a unidade do RIOgaleão será inaugurada, seguindo o novo padrão de lounge dos postos de informação turística da Riotur. Vale lembrar que, considerando o fluxo de turistas que chegará à cidade para o Réveillon Rio 2018, o posto da praia de Copacabana funcionará 24h especialmente no dia 31 de dezembro.