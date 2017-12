City vence 18ª seguida e segue absoluto no Inglês; Jesus aumenta jejum

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Manchester City continua impossível no Campeonato Inglês. O time comandado por Pep Guardiola venceu nesta quarta-feira (27) seu 18º jogo seguido na competição e chegou a 15 pontos de vantagem sobre o segundo colocado Manchester United. A vítima da vez foi o Newcastle, que perdeu em casa por 1 a 0, com gol de Sterling. Com a vitória, o City chegou a incríveis 58 pontos em 20 rodadas disputadas, contra 43 do vice-líder e rival United. Já o Newcastle, com 18 pontos, está em 15º, ameaçado pelo rebaixamento. Gabriel Jesus começou no banco, mas entrou logo no começo do jogo após lesão do zagueiro Kompany. O atacante passou em branco e chegou a nove partidas sem balançar as redes pelo clube. Já Ederson, Danilo e Fernandinho foram titulares pelo City. O City controlou completamente a partida e chegou a ter até 90% de posse de bola em vários momentos. O Newcastle, postado em um 5-4-1, se limitava a defender e, quase sempre, devolver a bola aos visitantes. Mas a pontaria dos líderes deixou a desejar, com Agüero perdendo duas chances claras e De Bruyne finalizando duas vezes para fora de média distância. Um dos grandes destaques da temporada do City, Raheem Sterling superou Agüero como artilheiro do Manchester City no Campeonato Inglês com seu gol contra o Newcastle. Ele chegou a 13 bolas na rede na competição ao receber lançamento espetacular do belga De Bruyne e bater por baixo do goleiro Elliott, que já havia feito grandes defesas na partida. Depois de tomar o gol, o Newcastle resolveu se lançar um pouco mais à frente. Quase sempre foi desarmado rapidamente pelo City, que marcou pressão o jogo todo, mas em sua única chegada de perigo, por pouco o time da casa não empatou: Otamendi teve que salvar em cima da linha após Murphy encobrir Ederson. A bola tinha endereço, mas o zagueiro argentina conseguiu afastar de cabeça e ainda contou com o travessão. JESUS Uma lesão sofrida pelo zagueiro Kompany fez com que Gabriel Jesus entrasse em campo logo aos 11 minutos -Guardiola, vendo que o Newcastle mal passava do meio-campo, preferiu colocar um atacante e passar Fernandinho para a zaga. Mas o atacante da seleção teve poucos momentos de brilho na frente, além de tentar algumas tabelas. Já são nove jogos sem gol de Jesus pelo City: o último foi contra o Leicester, em 18 de novembro.