Metade das prefeituras de todo o País fecha ano com dívidas

Dados de pesquisa da Confederação Nacional dos Municípios (CNM) aponta que um terço das prefeituras brasileiras deve fechar o ano com as contas no vermelho. A pesquisa indica que 46% das cidades estouraram os limites da Lei Responsabilidade Fiscal (LRF), gastando mais do que podiam com a folha de funcionários. E metade delas deve fechar o ano com dívidas pendentes com fornecedores.

A entidade diz que vários fatores explicam a situação: de má gestão do prefeito ao número crescente de programas que hoje são de responsabilidade dos municípios. Sem receita suficiente, muitas prefeituras dependem das transferências.

“Reequilibrar o orçamento, para isso todo mundo concorda que tem que ter uma alternativa. Mas a gente está economizando para pagar a dívida da União, e aí eu pergunto, como fica a dívida social? Alguém aciona a prefeitura, tem um grupo de dependentes químicos na rua, alguém em coma que precisa desses centros. Ou alguém que bate na porta do CRA, do CREA ou em um dos Capes, não tem como recebe nem onde mandar”, avalia o presidente da CNM, Paulo Ziulkoski, em entrevista à rádio.

Ziulkoski apontou que o limite de gastos em vigor pode reduzir repasses no ano que vem, atingindo áreas sensíveis como saúde e assistência social. No entanto, para sair do sufoco, a reportagem diz que os Municípios apostam em algumas medidas que avançaram no legislativo, como a nova cobrança do Imposto Sobre Serviços (ISS).