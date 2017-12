Renato Gaúcho revela procura do Flamengo para comandar o time

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com contrato renovado com o Grêmio até o fim de 2018 após fechar esta temporada com o título da Copa Libertadores e o vice do Mundial de Clubes, Renato Gaúcho contou que foi procurado pelo Flamengo recentemente, mas optou por seguir no clube gaúcho. Convidado a participar do Jogo das Estrelas, promovido por Zico no Maracanã nesta quarta-feira (27), o treinador negou que tivesse sido sondado outra vez pelo clube carioca, que pode perder o colombiano Reinaldo Rueda para a seleção do Chile. No entanto, Renato projetou trabalhar no Fla futuramente. "O Flamengo me procurou há uns quatro meses, mas estava envolvido em várias competições com o Grêmio. Não me procuraram agora em dezembro, mas a minha hora de treinar o Flamengo vai chegar", avisou. Como jogador, Renato Gaúcho contabiliza quatro passagens pelo Flamengo, a última entre 1997 e 1998.